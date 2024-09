Homem é investigado por tentar atropelar e matar a ex-companheira na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 23/09/2024 17:00 | Atualizado 23/09/2024 17:23

Rio - Um homem é investigado por provocar um acidente de trânsito e tentar matar a ex-companheira atropelada na Rua Manoel Duarte, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Veja o vídeo abaixo. O crime aconteceu por volta das 15h do último dia 16 de setembro. O investigado foi preso na mesma semana do ocorrido por não pagar pensão alimentícia.



Uma câmera de segurança da rua flagrou o momento em que o homem joga a direção do veículo em cima da moto onde estava a vítima e o motociclista. Em seguida, ele desce do carro e agride o piloto da moto. Momentos depois ele corre para cima da ex-mulher e tenta desferir um soco no rosto dela. A vítima reage a tempo e se esquiva da agressão.

Veja o vídeo:

A mulher denunciou o caso na 53ª DP (Mesquita), onde foi ouvida. Após o ocorrido, a distrital requisitou medida protetiva para a vítima. O homem que pilotava a moto também foi intimado a prestar depoimento na delegacia. Ambos foram encaminhados para exame de corpo de delito.

Segundo informações iniciais, o agressor não aceitava o fim do relacionamento.

Violência contra a mulher

O estado do Rio registrou aumento nos indicadores de violência contra a mulher nos primeiros meses de 2024. Crimes como feminicídio, tentativa de feminicídio e assédio sexual tiveram crescimento entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP). Os números podem ser ainda maiores, já que o município teve novos casos nos meses de maio a agosto.

Segundo o ISP Mulher, entre janeiro e abril de 2024, foram registrados 38 casos de feminicídio no estado. Ao todo no período, foram 15 ocorrências na cidade do Rio, três em Maricá, duas em Itaguaí e uma em Niterói, na Região Metropolitana; outras quatro em Duque de Caxias, duas em Belford Roxo e uma em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; além de três em Saquarema e uma em Araruama, na Região dos Lagos; e duas em Três Rios, no Sul Fluminense, uma Petrópolis e uma em Nova Friburgo, na Região Serrana. Já no ano passado, foram 34 casos.

Os registros de tentativa de feminicídio cresceram 44,8% nos primeiros quatro meses do ano. Enquanto 2023 teve 105 ocorrências no período analisado, 2024 já registra 152, sendo 49 delas na capital fluminense. Mas, assim como os casos de feminicídio, os números também devem aumentar.