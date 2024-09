Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Arquivo / Renan Areias / Agência O DIA

Rio - Uma disputa entre o tráfico e a milícia pode ter motivado o tiroteio em um bar de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ocorrido na noite deste sábado (21), que terminou com duas pessoas mortas e duas feridas. Em uma praça próxima do local, um menino de 7 anos também foi baleado.

A linha de investigação que apura se o crime aconteceu devido a uma desavença entre grupos rivais ganhou força, nesta segunda-feira (23), na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). "A investigação avançou bem hoje e esperamos concluir em breve", disse o delegado André Cavalcante.

Informações preliminares apontam que criminosos passaram atirando em direção a um bar do bairro Parque São José. Diego Souza de Jesus, de 35 anos, morreu no estabelecimento. O homem foi enterrado na tarde desta segunda no Cemitério Municipal de Belford Roxo.

Milena Roberta Silva das Neves, 26, Cristiane Felício dos Santos Sobrinho, 38, e Bianca Salomão Balduino, 35, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense.

Segundo o hospital, a jovem deu entrada com quadro gravíssimo, com múltiplas perfurações por arma de fogo (PAF) na região tóraco-abdominal, perfuração de diafragma, estômago e intestino. Milena passou por cirurgias, mas seu quadro continuou o mesmo. Ela morreu na madrugada de domingo (22) e foi enterrada na tarde desta segunda no Cemitério Nossa Senhora do Belém (Corte 8), em Duque de Caxias. Ela deixa o marido e dois filhos.

Cristiane Sobrinho segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HMAPN nesta segunda-feira (23). Ela foi atingida por tiros na região do abdômen, passou por cirurgia sem intercorrência, e tem quadro estável.

Já Bianca Balduino, baleada no ombro esquerdo, recebeu alta com orientações ainda na noite de sábado (21).

Criança baleada

L.M.F.P., de 7 anos, deu entrada no hospital, por volta das 22h55 de sábado (21), depois de ser socorrido por familiares. Segundo a prefeitura da cidade, a família relatou que a criança estava brincando em uma praça, no Parque São José, quando foi baleada na região abdominal.

O menino passou por uma cirurgia de laparatomia exploradora, que consiste em fazer um corte na região do abdômen para observar se há alguma anormalidade ou alteração nos órgãos. A direção do HMAPN informou que o procedimento aconteceu sem intercorrências.

O menino segue internado na unidade, nesta segunda-feira (23), respirando em ar ambiente e seu quadro é estável.