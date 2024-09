Boletim de Segurança Hídrica de 23 de setembro de 2024 - Divulgação

Boletim de Segurança Hídrica de 23 de setembro de 2024Divulgação

Publicado 23/09/2024 19:35 | Atualizado 23/09/2024 19:38

Rio - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) divulgou, nesta segunda-feira (23), o primeiro 'Boletim Mensal de Segurança Hídrica', com um panorama sobre a escassez hídrica no estado do Rio de Janeiro. A primeira edição traz um mapa que revela uma seca fraca e moderada em várias regiões do estado. A situação atual pode acarretar impactos classificados como de curto prazo.



O boletim acompanha mensalmente o nível dos principais reservatórios utilizados para abastecimento público: Lajes, Funil (que integra o Sistema Hidráulico Paraíba do Sul) e Juturnaíba. Comparando os dados de agosto de 2023 com os de agosto de 2024, os níveis apresentam pequenas variações. O reservatório de Lajes, por exemplo, caiu de 91,67% para 88,88%, enquanto o do Funil registrou um leve aumento, de 67,93% para 70,75%. Já o reservatório de Juturnaíba teve uma leve queda, de 86,87% para 86,36%. Todos se mantêm dentro da normalidade.

Além disso, o boletim identifica os municípios com abastecimento impactado pela estiagem. Entre eles, destacam-se Angra dos Reis, Guapimirim, Teresópolis, Niterói, Rio de Janeiro (Paquetá), Macaé e São Gonçalo, além de partes de Rio das Ostras e São João da Barra, que também estão sentindo os efeitos das condições climáticas.



A divulgação mensal do boletim permite que o estado acompanhe de forma eficiente a evolução das condições hídricas e tome decisões preventivas, com foco na preservação dos recursos e no atendimento à população.