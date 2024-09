Fuzil apreendido com os suspeitos - Reprodução

Publicado 23/09/2024 18:02

Rio – Um suspeito foi baleado em um confronto com policiais do 18º BPM (Freguesia), nesta segunda-feira (23), na Cidade de Deus, na Zona Oeste. O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar, os policiais estiveram na comunidade, com apoio de equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (2ºCPA), por conta de uma operação. O objetivo era coibir o roubo de carga e veículos e retirar barricadas.

Além do suspeito atingido, um outro homem foi detido com um fuzil e drogas – a contabilização do material ainda não foi divulgada. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara).