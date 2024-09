O crime foi gravado por câmeras de segurança do prédio - Reprodução

Publicado 23/09/2024 20:19 | Atualizado 23/09/2024 20:19

Rio - Maíra do MST, candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio, foi vítima de um assalto à mão armada na Tijuca, Zona Norte, na noite deste domingo (22). A professora foi abordada na porta de casa quando chegava de um compromisso político, acompanhada de sua equipe.

Os criminosos renderam a candidata e os amigos, levando em seguida o carro, que pertencia ao motorista contratado pela professora, dois celulares e materiais de campanha que estavam dentro do veículo.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio. Nas imagens, dois homens armados chegam em um carro cinza e anunciam o assalto, enquanto o motorista permanece no veículo. O vídeo também mostra a candidata correndo para dentro do prédio, seguida por dois membros de sua equipe. Assista:

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Contudo, Maíra optou por cancelar todos os compromissos de sua campanha eleitoral previstos para esta segunda-feira (23).

"Passar por isso, em frente à minha casa, foi muito assustador. Levaram o carro, dois celulares e materiais de campanha, mas, felizmente, estamos todos bem. Pelas imagens das câmeras de segurança, que entregamos à polícia, tudo indica que foi uma ação visando roubar o carro. Conversando com vizinhos da rua, percebemos que esses roubos têm sido parte do cotidiano dos moradores", disse Maíra ao DIA.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.