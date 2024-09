Menina está internada em estado grave desde o último sábado no CER Barra - Arquivo Pessoal

Menina está internada em estado grave desde o último sábado no CER Barra Arquivo Pessoal

Publicado 23/09/2024 17:29

Rio - A pequena Ana Livia da Silva Pinheiro, de 1 ano e 7 meses, deu entrada no fim da noite do último sábado (21) no CER Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, com problemas respiratórios, mas desde então aguarda por transferência para leito de CTI. Segundo relato enviado ao O DIA pela mãe, Elaine Simone da Silva, de 24, a menina foi internada e diagnosticada com pneumonia na unidade que não tem estrutura para atendê-la.



Elaine conta que a filha tem paralisia cerebral e cardiopatia congênita, por isso precisa de atendimento especializado. Os profissionais de saúde da unidade, apesar de fazerem o possível, de acordo com ela, não tem estrutura para cuidar das necessidades da pequena Ana Livia.

"Eu me sinto apavorada, com medo. Dela vir a ficar aqui. Tem profissionais, mas ela precisa estar no CTI. Ela precisa de especialidades. Aqui a equipe fala que vai dar toda a atenção para ela. Vão colocar no respirador, como fizeram. Só que eles dizem que o ideal é ela estar no CTI. Eles são ótimos, mas ela vai precisar de total atenção. É frustrante a saúde pública. A gente espera e espera. Uma criança grave e nada acontece", contou Eliane.

Segundo a moradora de Barra de Guaratiba, Zona Oeste, os profissionais alegam que estão tentando uma vaga para a menina, mas que não tem nenhuma disponível. Mesmo na unidade onde Ana Lívia era acompanhada. "De ontem para cá, ela teve uma piora absurda. Essa demora só nos deixa mais angustiados, porque pode acontecer de novo", lamentou a mãe.

A criança precisaria do acompanhamento de um cardiologista, algo que o CER Barra não consegue oferecer, conforme a mãe. "Eles estão fazendo tudo que podem, cuidando bem dela, mas não é só isso que vai resolver. Ela precisa de uma vaga no CTI", disse.

Até o fim da tarde desta segunda-feira (23), Ana Lívia seguia internada na Sala Amarela da unidade de saúde na Barra da Tijuca.

A reportagem do O DIA procurou a Secretaria Municipal de Saúde, que responde pela Coordenação de Emergência Regional da Barra, mas até o momento nenhum posicionamento foi enviado.