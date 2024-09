Simulação de acidente e socorro à vítima na Avenida Presidente Vargas, em frente à sede do Detran.RJ - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/09/2024 16:23

Rio - O Detran.RJ e o Corpo de Bombeiros realizaram, nesta segunda-feira (23), uma simulação de acidente de trânsito e de socorro às vítimas, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. No local, um motociclista simulou uma queda e foi socorrido pela equipe dos bombeiros. A ação fez parte da programação educativa da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro.

Durante a atividade, motoristas e pedestres foram convidados a passar por simuladores de impacto que fazem o condutor sentir os efeitos reais da colisão de um veículo a 40 quilômetros por hora, levando os participantes a refletirem sobre os perigos de um acidente de trânsito. Também foram disponibilizados óculos que simulam os efeitos do uso de álcool e drogas na direção de veículos.

Para o coordenador de Educação para o Trânsito do Detran.RJ, Marcus Moreira, o respeito às regras vai ao encontro do slogan da campanha deste ano, "Paz no trânsito começa por você". "A Semana Nacional de Trânsito é um momento importante para refletirmos sobre a segurança nas vias e a necessidade de mudança de comportamento de todos os envolvidos no trânsito: motoristas, pedestres e ciclistas. O índice elevado de sinistros e mortes reforça a urgência de promovermos a educação no trânsito como ferramenta essencial para salvar vidas. Respeitar as regras de trânsito não se trata apenas de evitar multas, mas sim de garantir a segurança de todos. A mudança de comportamento é um passo fundamental para reverter o quadro alarmante de sinistros de trânsito", disse.



O porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras, ressaltou que os acidentes poderiam ter sido evitados se as normas de trânsito fossem cumpridas. "Só esse ano o Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado para mais de 52.000 acidentes de trânsito. A grande maioria desses acidentes poderiam ser evitados evitando a mistura de bebidas alcoólicas com a direção, mantendo a manutenção dos veículos em dia e também respeitando as normas de trânsito. Prevenção sempre será a melhor opção", disse Contreiras. Além da simulação, equipes do Detran.RJ distribuíram folhetos educativos.

Dados divulgados pelo Detran.RJ mostram que, por dia, o estado do Rio registra em média 63 acidentes de trânsito com vítimas. Só no primeiro semestre de 2024, o número de acidentes (11.299) aumentou 19,2% em relação ao mesmo período de 2023. E o número de mortos cresceu 14,4%, de 966 em 2023 para 1.105 em 2024.