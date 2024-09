Densa camada de fumaça se formou durante o incêndio em uma mansão no Leblon - Reprodução / Redes Sociais

Densa camada de fumaça se formou durante o incêndio em uma mansão no LeblonReprodução / Redes Sociais

Publicado 23/09/2024 15:17 | Atualizado 23/09/2024 15:41

Rio - Um incêndio atingiu uma mansão localizada em um condomínio de luxo, na tarde desta segunda-feira (23), no Leblon, na Zona Sul. Não há registro de vítimas até o momento.

Bombeiros dos quartéis da Gávea e do Humaitá foram acionados para a Rua Leôncio Correia, no condomínio Jardim Pernambuco, por volta das 12h50, em busca de controlar as chamas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma densa camada de fumaça saindo de um casarão no local.

O Jardim Pernambuco é um dos condomínios mais luxuosos da Zona Sul. Cerca de 150 mansões se situam no espaço, ao longo de 10 terrenos, e algumas das das residências chegam a ter mais de 2 mil metros quadrados de área construída.

Justamente por oferecer uma das melhores infraestruturas da região, os preços das mansões do residencial são acessíveis para famílias que possuem alto poder aquisitivo. A mansão mais cara do Brasil, avaliada em R$ 220 milhões, fica localizada dentro do Jardim Pernambuco.

Famosos e diferentes celebridades possuem residência no espaço. Um deles é o humorista Hélio de La Peña, que fez sucesso no programa 'Casseta & Planeta', da TV Globo.

Algumas das casas chegam a ter até 15 vagas de garagem, além de outras comodidades, como sauna, piscina semiolímpica, churrasqueira e outros itens voltados para o lazer. Seis imóveis estão disponíveis atualmente no local. O preço varia entre R$ 45,5 milhões a R$ 11,4 milhões.

*Em atualização