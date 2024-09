Os militares conseguiram recuperar parte da carga - Divulgação / Pmerj

Os militares conseguiram recuperar parte da cargaDivulgação / Pmerj

Publicado 23/09/2024 15:48

Rio - Cinco suspeitos foram presos durante um roubo de carga nesta segunda-feira (23), na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 14° BPM (Campo Grande) foram acionados após uma denúncia e surpreenderam o grupo enquanto tentavam transferir os produtos para outro veículo. Ao perceberem a chegada dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos.

Os militares conseguiram recuperar parte da carga, que chegou a uma soma de 500 caixas de produtos frios e laticínios. O valor da carga não foi divulgado. Dois caminhões, um bloqueador de sinal e aparelhos telefônicos foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).

