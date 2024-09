Show de Ney Matogrosso neste domingo(22) - Renan Areias

Publicado 23/09/2024

Rio - A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado divulgaram, nesta segunda-feira (23), um balanço geral com os principais dados dos últimos dois finais de semana do Rock in Rio. A estimativa é que, entre os dias 13 e 22 de setembro, houve um aumento significativo na economia do estado, de R$ 2,6 bilhões.



A taxa de ocupação hoteleira atingiu 95%, e o movimento na rodoviária do Rio foi 40% superior ao normal, com cerca de 226 mil pessoas. No aeroporto Galeão, foram registrados 380 voos extras, transportando 47 mil passageiros.



Segundo a Mobi-Rio, sistema público da capital responsável pelo BRT, mais de 250 mil passageiros utilizaram os ônibus articulados Expresso Rock in Rio durante os dias do festival. As três linhas especiais, que levaram o público diretamente ao Terminal Centro Olímpico, o ponto mais próximo da Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, totalizaram 13.082 viagens (ida e volta).



Nas avenidas próximas ao evento, como Avenida Salvador Allende, Avenida Ayrton Senna e Avenida das Américas, entre outras, a Comlurb, empresa responsável pela manutenção e limpeza do local, removeu 91,8 toneladas de resíduos nas sete noites de show, com a colaboração de 186 garis por dia.



Apreensões



As equipes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal levaram 29 suspeitos a delegacias da região por serem flagrados em crimes como furto e venda de drogas. Mais de 1.700 itens de ambulantes irregulares, incluindo vestuário, bebidas e eletrônicos, foram recolhidos. Na fiscalização de táxis, foram aplicadas 377 multas e 117 autuações para vans.



A Polícia Civil registrou 889 ocorrências nos sete dias, sendo cerca de 780 no interior do evento, onde a segurança era privada, e 109 na parte externa. Quanto ao furto de celulares, foram registradas 573 ocorrências no interior do evento e 41 na parte externa. Mais de 15 mil produtos piratas foram apreendidos e 10 pessoas foram presas pelo crime.



Nos sete dias, o Procon Carioca realizou fiscalização em 107 estabelecimentos. Um dos locais notificados foi o restaurante HNT - FML Comércio de Alimentos Ltda., devido à falta de etiquetagem de manipulação e validade do queijo e à ausência do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros.



Durante a festa, uma arma de fogo foi apreendida, segundo a Polícia Militar, além de uma arma branca. O policiamento foi reforçado nos principais terminais rodoviários, avenidas e ruas do entorno.