Os presos foram todos pegos na praia do Vidigal e encaminhados para a cadeia pública de Benfica - Reprodução

Publicado 23/09/2024 16:41 | Atualizado 23/09/2024 16:58

Rio - Laércio Soa Santos Gonçalves, considerado um dos principais líderes do tráfico de drogas em Minas Gerais, foi preso nesta segunda-feira (23) na Praia do Vidigal, Zona Sul, juntamente com dois comparsas.

Segundo as investigações, Gonçalves também era procurado por envolvimento em homicídios e associação ao tráfico de drogas. Junto com ele, foram presos Andreiza Silva de Souza e Gleidson Francisco de Souza, ambos com mandados de prisão em aberto por tráfico.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta coordenada pela 19ª DP (Tijuca), com apoio das delegacias de Botafogo e Leblon, e a colaboração da inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).



Os suspeitos, naturais de Ipanema, em Minas Gerais, estavam foragidos desde uma operação anterior na comunidade da Maré, Zona Norte do Rio, na qual conseguiram escapar. Desde então, o trio vinha sendo monitorado pela Polícia Civil e se escondia no Vidigal.



Após a captura, todos foram encaminhados ao sistema prisional de Benfica, na Zona Norte do Rio, onde aguardam à disposição da Justiça.