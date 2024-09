Policiais colocando blocos de concreto para dificultar o acesso de carretas roubadas. - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Policiais colocando blocos de concreto para dificultar o acesso de carretas roubadas.Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/09/2024 10:38 | Atualizado 23/09/2024 12:41

Rio - Policiais miliares do Batalhão de Choque fazem, na manhã desta segunda-feira (23), uma operação no Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte, para impedir a ação de criminosos envolvidos em roubos de veículos e de carga.

Além de realizar a retirada de barricadas colocadas por traficantes, os agentes também colocaram blocos de concreto em pontos específicos das comunidades que integram o complexo, com o objetivo de impedir a entrada de caminhões e veículos roubados.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados. O motorista da carreta disse que estava dirigindo na Linha Amarela por volta das 5h quando dois homens em um moto o abordaram.



A dupla teria obrigado a vítima a dirigir até a comunidade, onde os criminosos roubaram as cervejas. A PM informou que o motorista foi liberado sem ferimentos e parte da carga recuperada. Na sexta-feira (20), um caminhão carregado de cerveja foi roubado por criminosos da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré. Em imagens feitas pela TV Globo, homens armados com fuzis e moradores aparecem descarregando o caminhão em uma garagem de ônibus desativada.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados. O motorista da carreta disse que estava dirigindo na Linha Amarela por volta das 5h quando dois homens em um moto o abordaram.A dupla teria obrigado a vítima a dirigir até a comunidade, onde os criminosos roubaram as cervejas. A PM informou que o motorista foi liberado sem ferimentos e parte da carga recuperada.

Polícia localiza galpão de clonagem

Um local utilizado como central de clonagem de veículos foi encontrado pelos agentes na Rua Teixeira Ribeiro, no interior da Nova Holanda. Foram apreendidos grande quantidade de equipamentos utilizados para a remarcação, itens como placas e numerações de chassi e carros roubados.



Além disso, segundo as investigações, os criminosos faziam o serviço de clonagem na Maré e vendiam os "kits de clonagem" para outras comunidades.



Os agentes chegaram até o endereço após investigações envolvendo uma quadrilha especializada em roubo e clonagem de veículos para revenda.

Kits de clonagem utilizado pelos criminosos na Maré Reprodução

Operações no Rio



Também na Zona Norte, a Polícia Militar, por meio do 9º BPM (Rocha Miranda), atua no Morro da Primavera, em Cavalcanti. Ainda não há saldo operacional.



Na Zona Oeste, policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (2ºCPA), realizam operação na Comunidade Cidade de Deus.



A ação tem como objetivo reprimir o roubo de carga e veículos, além da retirada de barricadas. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.