Ação dos criminosos durou alguns segundosReprodução

Publicado 23/09/2024 12:32 | Atualizado 23/09/2024 12:54

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que criminosos armados invadem um caminhão da Comlurb na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na Zona Norte. O caso aconteceu no sábado (21) à tarde.

Veja o vídeo:





As imagens mostram homens com fuzis subindo no veículo e exibindo as armas. Alguns metros à frente, eles descem e saem correndo.



Durante a ação, homens aparecem correndo ao redor do caminhão, enquanto mais alguns outros acompanham o veículo de moto. Também é possível ouvir muita gritaria.



Procurada, a Comlurb informou que o motorista não teve tempo de reação e a ação durou apenas alguns segundos.