Suspensão do abastecimento está afetando 19 bairros, nesta segunda-feira (23)Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/09/2024 09:52 | Atualizado 23/09/2024 12:05

Rio - Devido a um reparo após vazamento na rede de distribuição de água, na Rua Felix Ferreira, em Higienópolis, Zona Norte, a Águas do Rio suspendeu o abastecimento em 19 bairros do Centro e da Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (23).

De acordo com a concessionária, equipes estão trabalhando para restabelecer o fornecimento nos lugares afetados e há risco de torneiras vazias nas residências destas regiões. Com isso, a empresa também orienta os clientes a reservarem a água de cisternas e caixas d´água para atividades prioritárias até o fornecimento ser regularizado, o que vai ocorrer em até 72 horas, de forma gradativa.

Na última sexta-feira (20), o fornecimento já havia sido interrompido nos bairros de Bonsucesso, Higienópolis, Olaria, Parque União e Ramos por conta de uma intervenção na rede da Rua Barros Barreto, em Bonsucesso.

Os bairros afetados são: Abolição, Bonsucesso, Brás de Pina, Centro (partes), Complexo da Maré (partes), Del Castilho, Encantado, Higienópolis, Inhaúma, Jacarezinho, Olaria, Maguinhos (partes), Maria da Graça, Penha, Penha Circular, Piedade, Pilares, Ramos, São Cristóvão e Vista Alegre.