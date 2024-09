Kamila Simioni disse que tiro acertou a lombar da sobrinha, atravessando o abdômen e intestino da adolescente - Reprodução/Redes Sociais

Kamila Simioni disse que tiro acertou a lombar da sobrinha, atravessando o abdômen e intestino da adolescenteReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/09/2024 12:02 | Atualizado 23/09/2024 12:43

Rio - A adolescente baleada ao entrar por engano no Complexo da Maré , na Zona Norte do Rio, foi transferida para um hospital de Minas Gerais, onde sua família mora. V.B.S, de 14 anos, estava com o pai e o irmão, na quarta-feira passada (18), quando eles pegaram a saída errada da Linha Amarela, entraram de carro em uma comunidade e acabaram sendo alvo de disparos.

A menina estava internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte, e segundo a direção, foi transferida neste domingo (22) para uma unidade de saúde de Belo Horizonte. A pasta não informou para qual hospital ela foi levada. Até deixar o Rio, o quadro da jovem era considerado estável. Na última sexta-feira (20), a tia da menina, a ex-participante do reality show 'A Fazenda', da Record TV, a influenciadora e empresária Kamila Simioni, mostrou aos seus seguidores que a adolescente já havia deixado o Centro de Terapia Intensiva (CTI), conseguiu ficar em pé e dar pequenos passos

No domingo, a influenciadora relatou em seu perfil que o tiro acertou a lombar da vítima, atravessando o abdômen e intestino. "Ela é sem dúvidas um grande milagre (...) E para a honra e glória do senhor, em menos de 48 horas já estava dando os primeiros passinhos", celebrou. Nesta segunda-feira (23), Kamila voltou a falar sobre o caso e mostrou a marca do tiro que perfurou o veículo que o irmão e a sobrinha estavam, pelo porta-malas. "Foi por aqui que o projétil entrou, transfixou todos os bancos. Fala se não foi uma milagre de Deus?", diz ela no vídeo.

Entenda o caso

V.B.S foi baleada após o pai entrar por engano na Baixa do Sapateiro. Eles estavam a caminho da praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e seguindo o GPS, o motorista pegou uma saída errada da Linha Amarela e eles acabaram em um dos acessos à comunidade, no Complexo da Maré. Ao perceber a presença de criminosos, o homem teria feito o retorno, momento em que bandidos dispararam contra o veículo.

Um dos tiros perfurou a traseira do automóvel, atingindo as costas da adolescente. Na ocasião, ela foi socorrida para o hospital por policiais militares do 22º BPM (Maré) e passou por uma cirurgia. Além do pai, o irmão da vítima também estava no veículo, mas eles não ficaram feridos. A família vinha de Minas Gerais para tirar o visto de turismo no Consulado Americano, no Centro do Rio.