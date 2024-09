Adolescente conseguiu ficar em pé no hospital e deu pequenos passos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/09/2024 08:09

adolescente de 14 anos, baleada no Complexo da Maré, Zona Norte, conseguiu ficar em pé e dar pequenos passos nesta sexta-feira (20). Em um vídeo publicado por sua tia, Kamila Simioni, a menina aparece de pé, segurando as mãos de uma profissional.



O Hospital Estadual Getúlio Vargas informou que o quadro de saúde da jovem é estável. De acordo com a unidade, ela está sendo acompanhada por uma equipe multidiscliplinar, com cirurgiões gerais, neurocirurgiões e intensivistas. Além disso, disse que a família também recebe apoio dos serviços de assistência social e de psicologia do hospital. A adolescente recebeu alta do CTI pediátrico e está no quarto, onde segue em recuperação.

A jovem foi baleada após o pai entrar com o carro por engano na comunidade Baixa do Sapateiro. A menina tinha ido ao Consulado Americano para emitir o visto e, no momento em que foi atingida, estava a caminho da praia na Barra da Tijuca com o pai. Porém, seguindo GPS, eles foram parar em um dos acessos à comunidade. Segundo a Polícia Militar, o motorista pegou uma saída errada da Linha Amarela e entrou no complexo.

Ao perceber a presença de criminosos, ele teria feito o retorno, mas bandidos dispararam contra o veículo e um dos tiros perfurou a traseira do carro, atingindo as costas da adolescente. Além do pai, o irmão dela também estava no carro, mas nenhum dos dois se feriu.

No vídeo publicado por Kamila, ela agradeceu a Deus pelo "milagre" e à equipe da unidade hospitalar. "Obrigada enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, obrigada a toda equipe do Hospital Getúlio Vargas. Sem palavras, vocês estarão sempre nas orações da minha família. Eu achei que eu era forte até ver o quão forte ela é. Ela a todo momento forte, passando força e tentando acalmar o pai dela", declarou a tia emocionada.