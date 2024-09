PM prendeu suspeito, um outro homem e apreendeu armas - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 23/09/2024 10:29 | Atualizado 23/09/2024 11:14



Rio - Um suspeito de envolvimento na morte de um policial federal durante uma tentativa de assalto , em Todos os Santos, na Zona Norte, foi preso na tarde deste domingo (22), por policiais militares. O crime aconteceu em agosto, quando Sergio Luiz de Medeiros, de 62 anos, foi baleado dentro do veículo em que estava com a família, na entrada do condominío em que moravam. Na ação, o criminoso acabou ferido e outro homem que estava com ele também foi detido.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) realizavam um patrulhamento pela Avenida Dom Hélder Câmara, na altura da Abolição, também na Zona Norte, quando localizaram dois acusados de praticar roubos e furtos na região do Méier. Um deles, que não teve a identificação divulgada, é suspeito de envolvimento na tentativa de assalto que provocou a morte do policial federal, no dia 14 de agosto.

Ainda de acordo com a PM, o criminoso resistiu à prisão e acabou sendo baleado no abdômen. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde está sob custódia. O criminoso tem anotações pelos crimes de roubo, furto e receptação. O outro bandido foi levado para a 25ª DP (Engenho Novo), para onde também foram encaminhados uma motocicleta, uma pistola e um revólver Taurus com munições apreendidos com eles.

No último dia 5, uma operação tentou prender criminosos pela morte do agente , no Morro do São João, no Engenho Novo, Zona Norte. A ação teve como alvo uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e roubo de veículos na região, chefiada pelos irmãos Jonathan Martins Costa, conhecido como "Paizão", e Douglas Martins da Costa, o "Da Nike". A quadrilha ainda é integrado por Fábio da Silva Seabra, Igor da Silva Souza, Pablo dos Santos Mendonça, Jean Jefferson Damião dos Santos e um suspeito conhecido como Pelé. Segundo as investigações, eles são responsáveis pela morte de Sérgio.

No dia do crime, o policial federal estava com a esposa e a filha no carro da família e entrava no condomínio em que moravam, na Rua Ildefonso Penalba. Segundo testemunhas, eles voltavam de um evento, quando bandidos armados que estavam em outro veículo se aproximaram. Na tentativa de assalto, os criminosos atiraram e Sérgio foi baleado na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.

Uma semana após o crime, em 22 de agosto, a viúva do agente sofreu uma tentativa de assalto no mesmo local . Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo da vítima chegou na rua e dois suspeitos em uma motocicleta tentaram render os ocupantes. Policiais que estavam dentro do carro reagiram e trocaram tiros com a dupla, que conseguiu fugir. Na ocasião, um motorista de aplicativo de 55 anos que passava pela região acabou baleado.