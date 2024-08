A dupla conseguiu fugir; o caso é investigado pela Polícia Civil - Reprodução

A dupla conseguiu fugir; o caso é investigado pela Polícia CivilReprodução

Publicado 22/08/2024 18:56 | Atualizado 22/08/2024 18:59

Rio - A viúva do policial federal Sérgio Luiz de Medeiros, assassinado há uma semana na porta de sua casa , sofreu uma tentativa de assalto no mesmo local do crime nesta quinta-feira (22), em Todos os Santos, na Zona Norte do Rio.

Imagens das câmeras de segurança do local registraram o momento em que o veículo da vítima chegou na rua Ildefonso Penalba. No vídeo é possível ver os dois suspeitos em uma moto, tentando render os ocupantes do veículo. Agentes que estavam dentro do carro reagiram a tentativa de assalto e trocaram tiros com a dupla, que conseguiu fugir do local.

Viúva de policial federal sofre tentativa de assalto no mesmo local em que marido foi morto.



Crédito: reprodução pic.twitter.com/qXdn5CQyeP — Jornal O Dia (@jornalodia) August 22, 2024

Um motorista de aplicativo, de 55 anos, que passava pelo rua no momento dos disparos, foi atingido. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações sobre o estado de saúde.

O caso está sendo investigado pela 23ª DP (Méier). Segundo a Polícia Civil, os agentes vão estão ouvir testemunhas e colher imagens de câmeras de segurança para localizar os autores do crime.

Policial federal morto em tentativa de assalto

O policial federal Sergio Luiz de Medeiros, de 62 anos, marido da vítima, morreu no dia 14 deste mês. Na ocasião, ele estava em um veículo com a família quando foi abordado na entrada do condomínio em que morava.

O policial federal Sergio Luiz de Medeiros, de 62 anos, foi morto após tentativa de assalto na Zona Norte Reprodução

Segundo testemunhas, ele estava entrando com o carro na Rua Ildefonso Penalba, em Todos os Santos, quando bandidos armados anunciaram o assalto e efetuaram os disparos. A vítima foi baleada na cabeça e chegou a ser levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu.