O rato pendurado na porta do setor de bucomaxilofacial - Reprodução

O rato pendurado na porta do setor de bucomaxilofacialReprodução

Publicado 22/08/2024 17:32 | Atualizado 22/08/2024 18:52

Rio – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um flagrante inusitado e insalubre no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte. Na imagem, é possível ver um rato em fuga pelos corredores da unidade.

Veja o vídeo:

O vídeo começa com o roedor pendurado no alto da porta da sala de bucomaxilofacial, muito perto de uma maca onde havia um paciente deitado. Em seguida, ele cai no chão e sai em disparada até passar próximo de uma mulher, que parece ser uma acompanhante de paciente.

Ela, inclusive, chega a suspender as pernas para o animal não passar sobre os seus pés e, mesmo aparentando calma, grita: "Que nojo!". O "intruso", que provocou uma gritaria no local, seguiu em tamanha velocidade que não foi possível acompanhar seu deslocamento.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota e informou que o Salgado Filho está passando por serviço de desratização e um tratamento de vetores nos dutos e tubos. A pasta ressaltou que, como o indesejável visitante foi flagrado no andar térreo, é provável que tenha saído da rua e entrado no prédio.

O texto encerra divulgando que o rato foi capturado e eliminado pela equipe responsável pela desratização, e que o "processo de controle e prevenção de infestações de roedores no HMSF é realizado semanalmente por empresa especializada e com certificação comprovada".