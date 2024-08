A vítima morreu ainda no local - Reprodução / redes sociais

Publicado 22/08/2024 20:32

Rio - Ivo Renato Morale, de 66 anos, morreu após ser atropelado na tarde desta quinta-feira (22), na Avenida Presidente Vargas, altura da Praça da República, no Centro do Rio. Segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O Centro de Operações Rio publicou nas redes sociais que o caso aconteceu por volta das 17h, no sentido Praça da Bandeira e ocupou uma faixa, deixando o trânsito lento. As polícias Civil e Militar foram acionadas e a via só foi liberada às 18h33.

Segundo a PM, agentes do 5º BPM (Centro) foram até o local, onde foram informados por testemunhas de que um veículo Jeep Compass de cor branca atropelou o idoso e seguiu em direção à Praça da Bandeira, sem prestar socorro. O caso foi registrado na 4ª DP (Presidente Vargas).