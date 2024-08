Preso ainda tentou subornar agentes - Reprodução

Publicado 22/08/2024 18:06

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (21), Felipe Ferreira Pinto, considerado o maior receptador de celulares furtados e roubados do Rio. O bandido foi localizado no Centro, após um levantamento conjunto dos setores de Inteligência da 4ª DP (Presidente Vargas) e 32ª DP (Taquara).

Os agentes realizaram um cerco no camelódromo da Uruguaiana e conseguiram capturar Felipe com 50 telefones. Ao ser conduzido para a delegacia da área, ele ainda tentou subornar os agentes, oferecendo R$ 30 mil.



O criminoso já havia conseguido escapar de duas operações anteriores, mas os agentes continuaram as buscas até localizá-lo novamente. Além de receptação, o homem responderá por corrupção ativa.