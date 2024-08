Publicado 23/08/2024 00:00

Taxa de fecundidade cai e IBGE projeta que população do Brasil vai encolher após 2041. Em futuro próximo, força de trabalho será insuficiente para bancar aposentadorias. Problema precisa ser enfrentando com urgência. Do contrário, colapso será inevitável.

Apesar dos problemas de segurança e infraestrutura, Rio mantém prestígio internacional. De acordo com ranking da revista britânica Time Out Global, cidade possui melhor vida noturna do mundo. Vocação turística é óbvia e precisa ser cada vez mais explorada.