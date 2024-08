Agentes da 93ª DP cumpriram mandado de prisão preventivo contra a suspeita - Divulgação/Polícia Civil

Agentes da 93ª DP cumpriram mandado de prisão preventivo contra a suspeitaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 22/08/2024 21:38

Volta Redonda – Uma mulher suspeita de espancar a própria mãe até a morte foi presa, nessa quarta-feira (21), em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em setembro de 2018, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações, na ocasião, a autora – que não teve a identidade revelada – chegou à residência onde vivia com a mãe depois de sair de uma festa na casa de uma amiga. No evento, ela teria ingerido bebida alcoólica em demasia.

Ao adentrar o imóvel, a mulher começou a agredir a mãe – um possível motivo não foi divulgado – e adormeceu em seguida. Horas depois, já acordada, ela chamou uma amiga para verificar as sérias lesões no corpo da vítima, que foi levada ao hospital pela dupla.

Já na unidade médica, a suspeita criou uma versão fantasiosa de que um homem havia invadido a casa delas, praticado roubos e agredido a matriarca. Entretanto, certo tempo depois, a vítima recobrou a consciência e conseguiu gravar um vídeo acusando a filha pelas violentas agressões.

Exames constataram que a vítima apresentava traumatismo craniano encefálico, hemorragia cerebral, rebaixamento de nível de consciência, marcas de mordidas nos braços e ainda ossos do ombro e costelas quebrados.

Com a acusação da mãe, a mulher chegou a confessar a autoria do crime, mas conseguiu fugir – a dinâmica da fuga não foi explicada. Já nessa quarta, após levantamento de dados da equipe de inteligência da Polícia Civil, agentes da 93ª DP (Volta Redonda) cumpriram mandado de prisão preventiva contra ela no bairro Aterrado.

A vítima morreu 18 dias após a gravação do vídeo devido a complicações provocadas pelas graves lesões.