A escuta especial será feita por agentes capacitados nesse tipo de atendimento - Divulgação

Publicado 22/08/2024 17:43 | Atualizado 22/08/2024 17:49

Rio - A 18ª DP (Praça da Bandeira) inaugurou, nesta quinta-feira (22), uma sala para ouvir e atender menores que tenham sido vítimas ou testemunhas. O espaço é totalmente lúdico e conta com decorações e objetos que fazem com que as crianças se sintam mais à vontade para conversar com os policiais.

O ambiente, desenvolvido com o apoio do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), vai atender a todas as delegacias da região, dar mais agilidade às investigações e ampliar o acolhimento e o atendimento humanizado às vítimas.



Todos os depoimentos serão gravados para evitar que as crianças e adolescentes precisem ser ouvidos novamente, garantindo que não passem por esse processo mais de uma vez. A escuta especial será feita por agentes capacitados nesse tipo de atendimento.