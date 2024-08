Paulo Gabriel Malafaia da Silva, o GB do Catarina - Reprodução

Publicado 22/08/2024 16:54 | Atualizado 22/08/2024 16:58

Rio - Foi preso nesta nesta quarta-feira (21), Paulo Gabriel Malafaia da Silva, o GB do Catarina, apontado como um dos chefes do tráfico de drogas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele estava escondido em uma mansão de luxo em Búzios, na Região dos Lagos, com diárias de R$ 2 mil.

Segundo as investigações, o criminoso seria um dos responsáveis pelos arrastões na BR-101, nas proximidades do Jardim Catarina, junto com o traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, que chefia o Complexo do Salgueiro.

GB se escondeu em Búzios por conta de operações policiais que vinham sendo realizadas nas comunidades de São Gonçalo . Ele tem 90 anotações criminais e já estava sendo monitorado há oito meses por agentes da 72ª DP (São Gonçalo).

No momento da prisão, o traficante não ofereceu resistência. O imóvel de luxo em que ele estava escondido contava com piscina e área de lazer. Ainda conforme os agentes, GB é apontado como um dos cinco maiores líderes do Comando Vermelho.