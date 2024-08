Material apreendido durante operação no Complexo do Salgueiro - Divulgação

Publicado 20/08/2024 08:57 | Atualizado 20/08/2024 08:59

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira (20), uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Até o momento, dois suspeitos morreram e outros dois baleados estão presos sob custódia. Com eles, dois fuzis e munições foram apreendidas.



Segundo a corporação, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram surpreendidos por um grupo de homens armados que atiraram contra as equipes e houve confronto. Logo após o fim da troca de tiros, quatro homens feridos foram encontrados no local da ocorrência. Dois deles não resistiram aos ferimentos e outros dois foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região.

A ação, que conta com apoio do 35ºBPM (Itaboraí) e 12ºBPM (Niterói), tem como objetivo reprimir a movimentação dos criminosos que realizam o roubo de veículos e de cargas nas principais vias de acesso à comunidade.

Ainda na operação, drogas e dois veículos roubados foram apreendidos nas comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina.

Rotina de violência



Segundo relatos de moradores, a região tem sofrido com constantes assaltos, além de arrastões nas principais vias da cidade em diferentes bairros.

No último dia 15, o Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz pedindo informações sobre dois traficantes que seriam os principais criminosos da quadrilha do narcotraficante Rabicó, que domina o Complexo do Salgueiro há mais de 20 anos. A dupla estaria no comando dos arrastões que aconteceram na BR-101, a mando da cúpula do Comando Vermelho (CV).



Os criminosos, que são irmãos, foram identificados como Rafael Teixeira Guimarães Peixoto, conhecido como "Funil", 36 anos, e Rodrigo Teixeira Guimarães Peixoto, o "Sheik", de 31. Segundo investigações, os assaltos passaram a acontecer mediante a liberação de Rabicó, para que sua quadrilha pudesse roubar vários veículos na BR-101.