Jovem está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel CoutoArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/08/2024 20:29 | Atualizado 20/08/2024 21:28

Rio - Liliane Brandão Rocha, 21 anos, segue internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, nesta terça-feira (20). Ela foi baleada na cabeça no momento em que saía de um baile funk com o companheiro na Cidade de Deus , na Zona Oeste.

A jovem foi atingida por uma bala perdida, nesta segunda-feira (19), durante uma operação da Polícia Militar. Ela estava acompanhada de Rodrigo Pinheiro de Carvalho Júnior, 25, que foi baleado na virilha. Ele também deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto e recebeu alta nesta terça.

O casal saía de um baile funk no Campo do Lazer quando foi atingido. Segundo a PM, eles estavam em um local distante da região onde a operação foi realizada.

Outras sete pessoas foram baleadas na ação. O grupo deu entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, Zona Oeste. Três delas chegaram já sem vida. Entre os mortos estão dois suspeitos que tentavam fugir dos policiais. Eles foram atingidos durante troca de tiros na Estrada do Gabinal, próximo à garagem da empresa de ônibus Redentor, em Jacarepaguá. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois homens caídos no chão.

Já os outros quatro feridos ficaram internados em estado estável até esta terça-feira (20) quando receberam alta.

A PM informou que prendeu 12 criminosos na ação na Cidade de Deus. Destes, seis ficaram feridos durante confronto e foram socorridos e encaminhados para o Lourenço Jorge.

Com os presos, os policiais apreenderam sete fuzis, duas granadas e drogas. Ao todo, foram removidas cerca de 11 toneladas de barricadas em 13 vias da comunidade. As ocorrências foram apresentadas na 32ª DP (Taquara).

Os agentes do 18°BPM (Jacarepaguá), com apoio de equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), atuaram na região com objetivo de, segundo a PM, "atingir diretamente a facção criminosa responsável pela maioria das disputas territoriais no espaço urbano do Rio", que é o Comando Vermelho. Os policiais também combateram o roubo de veículos.