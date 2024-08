A viúva Bruna Vilarinho (blazer roxo), ao lado de representantes do Crefito-2 e das irmãs de Fábio Toshiro - Divulgação/Crefito-2

Publicado 20/08/2024 19:01 | Atualizado 20/08/2024 21:47

De acordo com o Crefito-2 – entidade em que Toshiro era jurisdicionado –, compareceram ao evento, na sede do órgão situada na Tijuca, a viúva da vítima, Bruna Villarinho, que estava com o noivo no momento do atropelamento , além das irmãs dele, Elizabete e Luciana, e um sobrinho dele. A homenagem póstuma, que contou com a exibição de um vídeo sobre a trajetória do fisioterapeuta, teve a finalidade de reconhecer a “excelência profissional do Dr. Fábio” e seguir dando visibilidade ao caso.

Também foi entregue à família o título de especialista de Fisioterapia em Terapia Intensiva no Adulto, que Toshiro havia conquistado recentemente, mas não teve oportunidade de receber em vida. Bruna Vilarinho discursou: "Ficamos extremamente felizes com esse reconhecimento profissional que o Crefito-2 está fazendo, pois o Fábio era apaixonado pela Fisioterapia”.

O atropelamento

No dia do crime, após a cerimônia de casamento num sítio em Guaratiba, também na Zona Oeste, Fábio e Bruna, que estavam juntos havia seis anos, deixaram as malas num hotel na orla do Recreio e começaram a atravessar a Avenida Lucio Costa, para uma volta pelo calçadão, quando foram surpreendidos por um veículo – que conforme imagens de câmeras de segurança, parecia acima do limite de velocidade.

Após o choque, às 23h37, Toshiro – que ficou com o corpo preso ao para-brisa, mas foi retirado por outros ocupantes do carro e caiu na via – chegou a ser atendido no local , mas não resistiu e acabou morrendo. O influenciador, que dirigia uma BMW, não prestou socorro e fugiu.

Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre Vitor Vieira Belarmino, suspeito de atropelar e não prestar socorro a Fábio Toshiro, que morreu no local Divulgação

O automóvel conversível foi apreendido em um condomínio da região por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que encontraram vestígios de uma taça quebrada e vinho derramado no interior do carro.

Contra o influenciador, consta um mandado de prisão, expedido pela Vara do Plantão Judicial Capital/Comarca da Capital, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nas redes sociais, ele acumulava mais de 280 mil seguidores no Instagram, mas teve a conta desativada logo após a repercussão do caso.

Procurada sobre atualização do andamento das investigações, a Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para apurar o caso. A defesa da família não retornou.

As informações sobre seu paradeiro podem ser encaminhadas, de forma anônima, aos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ