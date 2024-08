A criminosa Letícia Clara da Silva - Divulgação

A criminosa Letícia Clara da SilvaDivulgação

Publicado 20/08/2024 20:05

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) marcou para essa quarta-feira (21), às 13h, a audiência de custódia de Letícia Clara Bento da Silva, 23 anos. Ela foi p resa na segunda (19) por suspeita de envolvimento na morte do turista jamaicano D'wayne Antonio Morris, 43. Ela vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte.

Na audiência de custódia, o juiz verifica, basicamente, três aspectos: a legalidade da prisão, a integridade do preso e a necessidade de converter a prisão de temporária em preventiva.

Paralelamente, tramita na 20ª Vara Criminal do Rio um pedido da Polícia Civil pela prisão preventiva da suspeita. O TJRJ informou que aguarda manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro, em favor ou não da solicitação, para se pronunciar. A reportagem não conseguiu um retorno do MPRJ.

O crime

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), D'wayne Morris chegou ao Rio acompanhando de um amigo americano na última semana. No dia 8, momentos antes do crime, os dois foram à Lapa, na Região Central, onde conheceram duas mulheres.

Em seguida, levaram ambas ao quarto onde ele estava hospedado, na Rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana, Zona Sul. Lá, Letícia teria aplicado o golpe do 'Boa noite, Cinderela' no turista, que foi encontrado já sem vida.

Letícia foi presa após uma ação integrada entre agentes da DHC e da 14ª DP (Leblon). Contra ela foi cumprido um mandado de prisão temporária. A mulher, inclusive, já tem anotações criminais por outros golpes semelhantes.

A Polícia Civil informou que investigações seguem em andamento na DHC para identificar a segunda pessoa envolvida no caso. Inclusive, os responsáveis pelas diligências pedem que a população ajude com informações, que podem ser apresentadas, de maneira anônima, em qualquer delegacia do estado ou pelo Disque Denúncia (2253-1177).