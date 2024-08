Agentes do 2° BPM (Botafogo) foram informados sobre o caso através do 190 - Reprodução / redes sociais

Publicado 20/08/2024 20:16 | Atualizado 20/08/2024 21:30

Rio - Dois motociclistas disfarçados de entregadores assaltaram um grupo, na noite desta segunda-feira (19), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Um dos suspeitos chegou a voltar em uma das vítimas para pedir que ela colocasse a senha de desbloqueio do celular. Toda a cena foi flagrada por câmeras de seguranças da região.

As três vítimas foram encurraladas contra as grades de um condomínio por um dos assaltantes que estava na moto. As vítimas tentavam entrar no prédio quando notaram o assalto. Em seguida, outro criminoso, armado, se aproxima e rouba os pertences do grupo. Logo após, o assaltante vai até a moto, mas volta para exigir que a vítima desbloqueie o aparelho. Ao ter a ordem atendida, ele foge rapidamente do local com o comparsa.

Motociclistas disfarçados de entregadores assaltam grupo em Botafogo



Crédito: reprodução/redes sociais pic.twitter.com/nIUQWoTDJd — Jornal O Dia (@jornalodia) August 20, 2024

A Polícia Militar informou que agentes do 2° BPM (Botafogo) foram informados sobre o caso através do 190. Após realizarem buscas na região, os criminosos não foram encontrados.

A corporação detalhou que lançou o Programa Grupamento de Ação em Motopatrulha, que tem o objetivo de combate direto aos roubos de rua na região metropolitana, começando pelos bairros de Botafogo, Flamengo, Laranjeiras, Catete e Glória.

"Com equipes compostas por dez a cinco motocicletas, o projeto dará amplitude e dinamismo ao policiamento ostensivo, propiciando maior agilidade no combate às práticas criminosas. O comando da unidade também vem trabalhando de forma conjunta com as delegacias da Polícia Civil para identificar e prender os criminosos envolvidos em tais delitos", diz a nota.