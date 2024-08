A ação cumpriu o mandado de recaptura expedido pela Vara de Execução Penal do Interior (TJMS) - Ilustração

Publicado 20/08/2024 18:55 | Atualizado 20/08/2024 18:58

Rio das Ostras - A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (20), um homem condenado por estupro de vulnerável. Após regredir para um regime mais leve, ele passou a descumprir as condições da pena. O homem, que não teve a identificação divulgada, foi encontrado em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.



O acusado, de 67 anos e natural do Rio de Janeiro, retornou para um regime mais severo após descumprir as condições estabelecidas pela Justiça. Ele já havia sido condenado a 17 anos de prisão.



A ação cumpriu o mandado de recaptura expedido pela Vara de Execução Penal do Interior (TJMS). A operação ocorreu após levantamentos de dados de inteligência e informações fornecidas pelo Núcleo de Capturas da PF/RJ, e o Federal em Macaé (DPF/MCE) obteve êxito em localizar o homem.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Sistema judiciário.