Caderno Regional - Zona Oeste - Praia da Barra, Avenida Lucio Costa. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/08/2024 18:28

Rio - A Prefeitura do Rio decidiu reduzir a velocidade máxima permitida na Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Dentro de 90 dias, veículos não poderão passar pela via acima de 60 km/h – o limite atual é de 70 km/h.

A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que o prazo é necessário para a implementação das adequações necessárias de estrutura e sinalização. Uma das novidades serão os chamados speed tables – uma espécie de faixa elevada que se assemelha a quebra-molas – que serão colocados ao longo da via.

A pasta ressaltou ainda que, a partir de estudos elaboradas em conjunto com a CET-Rio, foram observadas opções para tornar a via mais segura para motoristas, ciclistas e pedestres. Os primeiros trechos a receberem as intervenções – cerca de 20 speed tables, inicialmente – serão a orla na Barra, entre os postos 3 e 8, e no Recreio, entre o fim da Praia da reserva e o Pontal.

“Vamos começar pelas áreas mais movimentadas, com mais fluxo de pedestre e de tráfego. A criação dos speed table é tão, ou mais importante, que a redução de velocidade porque garante a redução nos pontos de travessia”, acrescentou Maína Celidônio, secretária municipal de Transportes.