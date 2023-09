O ator Kayky Brito, de 34 anos - Reprodução

Publicado 02/09/2023 10:42

Rio - O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado, na madrugada deste sábado (2), enquanto atravessava a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o artista foi socorrido para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul, e seu estado de saúde é considerado grave.

O ator está internado no CTI da unidade de saúde e deu entrada com quadro de politrauma corporal e traumatismo craniano. Ele atravessava a Avenida Lúcio Costa, via na orla, altura do número 4.700, entre os postos 6 e 7, quando foi atingido por um carro de passeio.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista do carro, que trabalha com transporte por aplicativo, foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca) por PMs do 31º BPM (Recreio) que atenderam ao chamado de atropelamento.

Após o registro do acidente como lesão corporal culposa, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de alcoolemia, sendo o resultado negativo. Agentes da delegacia da Barra também realizaram perícia no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 1h e o ator foi socorrido. Até às 12h, nenhum familiar do ator havia comparecido ao hospital ou se pronunciado oficialmente.

Carreira na TV

Kayky ficou conhecido pelo papel de Bernadete na novela "Chocolate com Pimenta" (2003), na TV Globo, que teve uma cena marcante do momento em que se descobre que a menina era, na verdade, um garoto que passa a se chamar Bernardo.

Além disso, também participou de produções como "Chiquititas" (2001), no SBT, "O Beijo do Vampiro" (2002), "Alma Gêmea" (2005), "Cobras & Lagartos" (2006), "Passione" (2010) e "Verão 90" (2019). Está afastado da TV aberta desde 2021, quando atuou em "Gênesis", da Record.



Atualmente, o artista usa as redes sociais para compartilhar a rotina com o filho e a vida saudável com os quase 700 mil seguidores no Instagram. Kayky é irmão da também atriz Stefany Brito, de 36 anos, e pai de um menino, de 1 ano, fruto do casamento com a jornalista Tamara Dalcanale.

*Em atualização