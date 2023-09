Kayky Brito - Reprodução Instagram

Publicado 02/09/2023 22:44

Rio - O Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde está internado o ator Kayky Brito, 34 anos, divulgou um boletim médico e informou que o ator deu entrada na unidade com politraumatismos e que se encontra na UTI.

"O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D’Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", informou.

Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado (2), na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, onde recebeu os primeiros cuidados e foi estabilizado. Após a realização de novos exames, ele foi levado para o Hospital Copa D'or , em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Câmera flagra momento do atropelamento

Uma câmera de segurança do quiosque onde Kayky Brito estava mostrou o exato momento de seu atropelamento. A imagem mostra o ator voltando após guardar um pertence no seu carro, que estava estacionado do outro lado da Avenida Lúcio Costa. Na volta, ele tenta atravessar correndo a pista, na parte da orla, e é atingido por um veículo preto. Na gravação, é possível ver que Kayky aparece por trás de um veículo que estava estacionado antes de ser atingido.

O atropelamento aconteceu por volta das 00h50. O ator atravessou fora da faixa de pedestre, que estava a metros do local do acidente.