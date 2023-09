Fumaça tomou conta da área dos passageiros em um voo da Gol que partiu do Aeroporto Santos Dumont - Reprodução

Fumaça tomou conta da área dos passageiros em um voo da Gol que partiu do Aeroporto Santos DumontReprodução

Publicado 02/09/2023 20:57

Rio - Um avião da Gol precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, na manhã deste sábado (2), depois de uma fumaça branca tomar conta do local onde os passageiros estavam. Quatro pessoas precisaram ser levadas para o posto médico do aeroporto.

O voo G3 1003 saiu do Santos Dumont com destino a Congonhas, em São Paulo, mas precisou voltar logo depois da decolagem devido à fumaça. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra os passageiros cobrindo o nariz e a boca com as roupas.

Aeronave GOL PRVBW voo 1003 SBSP, 102 pax, declarou emergência a bordo, após a decolagem.



O Comandante informou que decolou e a 5.000 pes começou uma forte fumaça na cabine. Aeronave pousou no SDU em segurança sem feridos. pic.twitter.com/s16Thk5oWo — Aeroporto da Deprê (@AeroportoD) September 2, 2023

De acordo com a Gol, o avião pousou sem intercorrências e os 102 passageiros a bordo e a tripulação foram desembarcados em segurança pelas escadas. A companhia disse que acompanhou quatro passageiros ao posto médico e todos já foram liberados. Os clientes foram rapidamente reacomodados em outros voos e seguiram aos seus destinos.

A empresa explicou que a fumaça foi proveniente de vapores de fluido hidráulico que entraram na cabine pelo sistema de ventilação. A equipe de manutenção e segurança seguem na apuração das causas do ocorrido.

A GOL reforçou que todos os procedimentos foram realizados com foco total na segurança.