Sthefany Brito fala com jornalistas na saída do hospital - Reprodução de vídeo

Sthefany Brito fala com jornalistas na saída do hospitalReprodução de vídeo

Publicado 02/09/2023 18:40 | Atualizado 02/09/2023 19:01

Rio - A atriz Sthefany Brito, 36 anos, se emocionou ao falar sobre o irmão Kayky Brito, 34 anos, na saída do hospital onde o ator está internado. Kayky foi atropelado por um carro de passeio quando atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, depois de sair de um quiosque, na altura do número 4.700, entre os postos 6 e 7, na Barra da Tijuca. Mais cedo, a atriz usou as redes sociais para falar do estado de saúde do irmão e contou que ele passaria por mais exames, e que estava estável.