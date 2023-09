Torcedores de Botafogo e Flamengo brigam na Penha - Reprodução

Publicado 02/09/2023 16:32

Rio - Ao menos 12 pessoas foram detidas, na tarde deste sábado (2), depois de uma briga entre torcedores do Botafogo e do Flamengo, na Penha, Zona Norte do Rio. Destes, três estavam feridos e precisaram ser encaminhados para uma unidade hospitalar.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversas pessoas encapuzadas correndo por uma rua da região. Alguns dos envolvidos seguram pedaços de madeira. Em outras imagens, dois homens aparecem com a cabeça e o rosto sangrando sendo cercados por um grupo.

Briga entre torcidas deixa feridos e presos na Penha



Créditos: Redes sociais pic.twitter.com/veoZZEkXi1 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 2, 2023

Segundo a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para verificar uma ocorrência de tumulto na Rua Califórnia, na Penha Circular. Chegando ao local, os policiais constataram que havia uma briga entre torcedores e detiveram sete pessoas.

A corporação também informou que três dos detidos estavam feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

A PM ainda completou que equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) detiveram mais cinco indivíduos suspeitos de envolvimento na briga na região. Os policiais seguem pela localidade reforçando o policiamento.

A confusão aconteceu horas antes do clássico entre Botafogo e Flamengo no Estádio Nilton Santos, em Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. A partida está marcada para às 21h.