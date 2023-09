Ator Kayky Brito apareceu correndo na frente do carro que o atropelou, na madrugada deste sábado (2), na Barra da Tijuca - Reprodução G1

Publicado 02/09/2023 20:12 | Atualizado 02/09/2023 20:34

Rio - Uma câmera de segurança do quiosque onde o ator Kayky Brito, de 34 anos, estava mostrou o exato momento de seu atropelamento, na madrugada deste sábado (2), na Avenida Lúcio Costa , Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele foi socorrido em estado grave e teve traumatismo craniano e politrauma corporal.

A imagem mostra o ator voltando após guardar um pertence no seu carro, que estava estacionado do outro lado da Avenida Lúcio Costa. Na volta, ele tenta atravessar correndo a pista, na parte da orla, e é atingido por um veículo preto. Na gravação, é possível ver que Kayky aparece por trás de um veículo que estava estacionado antes de ser atingido.

O atropelamento aconteceu por volta das 00h50. O ator atravessou fora da faixa de pedestre, que estava a metros do local do acidente. Ele foi socorrido rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde ficou intubado e sedado.

Na tarde deste sábado (2), Kayky foi transferido para o Hospital Copa D'Or , em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Procurada, a assessoria do hospital informou que o ator continua sedado e em ventilação mecânica. Ele irá permanecer sob cuidados da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A atriz Sthefany Brito, de 36 anos, se emocionou ao falar sobre o irmão na saída do Hospital Municipal Miguel Couto, momentos antes do ator ser transferido. "Ele é um gigante. Em breve, vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele", disse.

Motorista não estava alcoolizado

O carro que atingiu o ator permaneceu no local até a chegada de policiais militares e do Corpo de Bombeiros. O motorista, que trabalha com aplicativos de transporte, levava uma passageira com um bebê de colo no momento em que atingiu o ator.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca) onde foi autuado por lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar o ferimento. O motorista passou por exame de alcoolemia, o teste do bafômetro, no Instituto Médico Legal (IML), que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. Em seguida, ele foi liberado.