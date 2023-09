O Chafariz dos Golfinhos segue a programação dos demais chafarizes cariocas - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 02/09/2023 19:34

Rio - O Chafariz dos Golfinhos, na Praça Paris, na Glória, considerada uma joia da paisagem da cidade, voltou ao funcionamento neste sábado (02). O local estava sem funcionar desde 2017. O investimento da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Conservação, foi de cerca de R$ 95 mil. A ação teve o apoio da Subprefeitura do Centro.

Sob a supervisão da Gerência de Monumentos e Chafarizes, vinculada à Conservação, foram trocados o comando elétrico, as bombas de água e os cabos de energia. Inaugurado em 1929, o chafariz é composto por três névoas circulares, sendo duas próximas à borda e outra central, mais um jato sólido central e quatro golfinhos que jorram água. Os golfinhos são réplicas dos existentes nos jardins do Palácio de Versailles, na França.O secretário de Conservação, Marco Aurelio Regalo de Oliveira, pediu a colaboração da população para manter monumentos e chafarizes funcionando. “A Prefeitura investe e a Conservação zela pelos monumentos e chafarizes, mas é preciso que as pessoas nos ajudem a combater o vandalismo, que causa prejuízo e destrói bens que pertencem a toda a cidade”, disse ele.Para o subprefeito do Centro, Alberto Szafran, a volta do chafariz deve atrair frequentadores para a Praça Paris. “Esperamos que a reativação do chafariz sinalize um novo momento do nosso amado e querido bairro da Glória. Com certeza essa reinauguração vai provocar uma confluência maior de pessoas em uma das praças mais bonitas da cidade. Essa é apenas uma entre 14 áreas de convívio social que a Prefeitura do Rio está revitalizando no bairro que tem a maior quantidade de bens tombados por metro quadrado na cidade do Rio”, afirmou ele.O Chafariz dos Golfinhos segue a programação dos demais chafarizes cariocas, que são ligados três vezes ao dia, e funciona das 8h às 10h, das 12h às 14h e das 16h às 18h.Desde janeiro de 2021, foram recuperados pela Secretaria Municipal de Conservação e voltaram a funcionar os chafarizes do Largo do Machado; da Praça General Tibúrcio, na Urca; da Praça Ben Gurion, em Laranjeiras; da Praça São João Berchmans, em Parada de Lucas; da Praça Saens Peña, na Tijuca; da Praça Edmundo Bittencourt, no Bairro Peixoto; da Praça Barão da Taquara, conhecida como Praça Seca, em Jacarepaguá; Dança das Águas, em frente à sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova; do Museu de Arte Moderna, no Centro; os nove chafarizes da Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, e o chafariz Mulher com Ânfora, na Candelária.A cascata da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, também voltou a funcionar, assim como a cascata do Jardim do Méier.