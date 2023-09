Stefany Santos de Barros, 23, e Thuany Rocha Batalha, 35, foram descritas como amigas inseparáveis - Reprodução

Stefany Santos de Barros, 23, e Thuany Rocha Batalha, 35, foram descritas como amigas inseparáveisReprodução

Publicado 02/09/2023 17:58 | Atualizado 02/09/2023 18:11

Rio - As amigas Stefany Santos de Barros, de 23 anos, e Thuany Rocha Batalha, 35, assassinadas em um confronto entre milicianos, foram enterradas, na tarde deste sábado (02), no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O velório aconteceu na capela B, a partir das 12h.

O filho de Stefany, de 7 anos, também foi baleado durante o confronto e, segundo a Secretaria de Saúde, ele segue internado no Hospital Municipal Pedro II com quadro de saúde estável.

Stefany e Thuany morreram em um confronto entre milicianos na quinta-feira (31), na localidade conhecida como Alvorada, no sub-bairro João XXIII. A s amigas estavam em um carro, junto com o filho de Stefany, de 7 anos, quando o tiroteio começou. A criança foi atingida por um tiro no peito e sobreviveu. O menino segue internado no Hospital Municipal Pedro II e seu estado de saúde é estável.