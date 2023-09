O parcão da Praça Nossa Senhora da Glória foi inaugurado neste sábado - Divulgação

Publicado 02/09/2023 14:17 | Atualizado 02/09/2023 14:27

Rio - O bairro da Glória ganhou, neste sábado (2) o parcão da Praça Nossa Senhora da Glória, no trecho entre a Avenida Augusto Severo e a Rua do Russel, na Zona Sul do Rio. Esta é mais uma etapa do projeto Dias de Glória, que promove uma grande revitalização na região.



Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Conservação, o local conta com brinquedos como rampas e túneis e com um piso intertravado ao redor, a fim de facilitar a circulação. Para que os cães possam se divertir em segurança, há gradil no entorno e portões, além de uma área de convivência, com mesas e bancos em concreto. Em parceria com a Comlurb, foram instaladas lixeiras por todo o parque.

Prefeito Eduardo Paes em foto divertida com um cachorro, durante a inauguração do parcão da Glória Divulgação



"Essa é uma grande entrega em mais uma etapa do projeto Dias de Glória, em que estamos recuperando vários locais da região. Aqui, os pets vão poder treinar, passear, brincar", disse o secretário de Conservação, Marco Aurelio Regalo.



Durante a cerimônia de abertura, que contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, foram distribuídas senhas para microchipagem e vacinação dos cachorros, em parceria com o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (IVISA-Rio). Houve também sorteios e distribuição de brindes. Os animais vão receber ainda diplomas, indicando que foram os primeiros a utilizar o local no dia da inauguração.