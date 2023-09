Vítimas estão internadas no Hospital Municipal Lourenço Jorge - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 02/09/2023 12:53

Rio - Duas mulheres, identificadas como Julia Silva e Maria Claudia Nepomuceno, foram baleadas, na noite desta sexta-feira (1º), na Comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.



De acordo com a PM, agentes do 31ºBPM foram ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde duas mulheres deram entrada com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo. A direção da unidade afirmou que ambas as vítimas já receberam alta hospitalar.

Segundo informações preliminares, as mulheres estavam na comunidade quando um homem passou pelo local efetuando disparos. A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento para apurar a autoria dos disparos e esclarecer todos os fatos.

A comunidade tem sido alvo de frequentes confrontos entre traficantes e milicianos por conta da disputa pelo controle da região. Os criminosos têm disputado também o domínio da Praça Seca, Muzema, Rio das Pedras, Complexo da Covanca, Gardênia Azul e Cidade de Deus, todos na Zona Oeste, além dos Morros do Fubá e Campinho, na Zona Norte, locais que têm sofrido com uma rotina de violência constante.

Casos de violência frequentes