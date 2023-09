Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes - Divulgação

Caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos GoytacazesDivulgação

Publicado 02/09/2023 20:04 | Atualizado 02/09/2023 20:16

Rio - A ex-mulher do gerente do tráfico de uma comunidade de Campos dos Goytacazes procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade após anos de ameaças sofridas. A vítima foi até a delegacia no dia 7 de agosto informando que havia se separado de seu companheiro havia quatro anos, mas continuava sendo perseguida. O homem foi preso, na última terça-feira (29), pelos crimes de violência psicológica contra a mulher, ameaça, posse irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo e vias de fato.

Ele foi capturado em um motel de Campos, após trabalho de inteligência e monitoramento e com o apoio de policiais militares. A ação foi parte da "Operação Shamar", coordenada pelo Ministério da Justiça e realizada em todo o país.



Ao agentes, a vítima contou que juntos, ela e o acusado tiveram dois filhos, de 18 e 12 anos. A mulher expôs que o indiciado nunca aceitou a separação e jamais a deixou em paz, sempre a procurando para reatar o relacionamento em meio a ameaças.



O homem é ex-presidiário e estava em liberdade condicional. A ex-companheira relatou, inclusive, que ele tinha uma arma de fogo. O revólver, com seis munições intactas, que estava na casa dela, foi apreendido.



De acordo com as investigações, a mulher já havia sido agredida outras vezes pelo autor, tendo, inclusive, sofrido diversas lesões, o que a levou a perder o baço.



A equipe foi até a casa do criminoso, local ocupado por uma facção de narcotraficantes gerenciada pelo suspeito, e foi recebida pela mãe do procurado. Ela o alertou da presença dos agentes, o que possibilitou a fuga do criminoso. Após diversas diligências e busca de informações na região, o homem foi localizado em um motel com uma outra mulher, que também tem registros contra ele por agressões.



Contra o gerente do tráfico foi cumprido um mandado de prisão preventiva.