Bienal do Livro começou nesta sexta-feira (1º) e vai até o dia 10 de setembro no Riocentro - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 02/09/2023 17:55 | Atualizado 02/09/2023 18:49

Rio - A Bienal do Livro, que comemora 40 anos de edição , começou nesta sexta-feira (1º) e pretende levar 600 mil pessoas nos 10 dias de evento até o Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A Prefeitura do Rio orienta aos visitantes que deem preferência ao transporte público para irem até o espaço.

Para isso, a Mobi-Rio montou um esquema especial para o BRT. Nos fins de semana do evento e no feriado de 7 de setembro, quando é esperado um público maior, funcionará um serviço especial (SE010), das 9h às 21h, partindo do Terminal Paulo da Portela, em Madureira, até o Terminal Recreio, com parada na estação Olof Palme, mais próxima à entrada da Bienal.

Haverá reforço de ônibus, que sairão a cada 10 minutos, nas linhas 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico), 51 (Recreio x Vila Militar) e 41 (Madureira x Recreio - Expresso).



O embarque para a Bienal do Livro, partindo dos terminais Jardim Oceânico, Recreio, Paulo da Portela e Centro Olímpico, além da estação Morro do Outeiro, terá sinalização especial para o público que vai de BRT. Operadores da MOBI também estarão nesses locais orientando os passageiros.

Confira o serviço:

- Serviço especial SE010 (Recreio x Madureira - expresso) - Desembarque na estação Olof Palme (mais próxima à entrada do evento) - nos fins de semana e feriado de 07/09, das 09h às 21h.



- Linha 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico - parador) - Desembarque no Terminal Centro Olímpico, faça transferência para a estação Morro Outeiro, onde param as linhas 51 (todos os dias), 41 (apenas nos dias úteis) e SE010 (nos fins de semana e feriado de 07/09).



- Linha 51 (Recreio x Vila Militar - parador) - Desembarque na estação Olof Palme



- Linha 41 (Recreio x Madureira - expresso) apenas nos dias úteis - Desembarque na estação Olof Palme

Estacionamento

Os visitantes que forem de carro podem deixar seus veículos no estacionamento próprio do Riocentro, que custa R$ 32 por até 12 horas de permanência para carros, motos e vans. O custo de cada hora adicional é R$ 7,00. A diária limite custa R$ 114,00, com carência de 15 minutos.



Interdição

Aos sábados, domingos e no feriado (dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro), dias em que é esperada maior movimentação na região, a Rua Pedro Calmon será interditada entre a Avenida Salvador Allende e a Rua Abrahão Jabour, das 8h às 23h.



Para minimizar eventuais impactos no tráfego da região, a prefeitura informou que será implantada uma operação de trânsito específica, que contará com 50 pessoas por dia, entre funcionários da CET-Rio e operadores de tráfego contratados, que trabalharão para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, além de orientar pedestres e motoristas.



Ainda com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito, técnicos da CET-Rio situados no Centro de Operações Rio (COR) irão monitorar o evento por meio de câmeras e, caso seja necessário, ajustes semafóricos serão implantados. Serão utilizados 14 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as condições de trânsito e as rotas de desvio.