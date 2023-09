Caso aconteceu na Rua Espírito Santo, próximo ao Morro do Divino - reprodução / Google Street View

Caso aconteceu na Rua Espírito Santo, próximo ao Morro do Divinoreprodução / Google Street View

Publicado 02/09/2023 17:01

Rio - Uma mulher, de 66 anos, morreu, na noite desta sexta-feira (1º), depois de ser baleada quando estava dentro de sua casa em uma comunidade da Praça Seca, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de lesão corporal na Rua Espírito Santo, que fica na região do Morro do Divino. No local, os policiais foram informados de que a mulher teria sido ferida por disparo de arma de fogo quando estava na sua residência.

A vítima chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu ao ferimentos. A PM ainda informou que não havia operação ou ocorrência envolvendo equipes da unidade no local.

Questionada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Martha Braz de Azevedo, de 66 anos. A investigação segue em andamento para apurar a autoria do disparo.