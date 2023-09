Irmã de Kayky Brito, a atriz Sthefany Brito chegou ao hospital acompanhada pelo pai, Joe - Dan Delmiro / Ag. News

Publicado 02/09/2023 13:52





Rio - A irmã de Kayky Brito, Stephany Brito, de 36 anos, foi uma das primeiras familiares do ator a chegar no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, para buscar informações sobre o estado de saúde do artista, no início da tarde deste sábado (2). O artista está internado no CTI da unidade pública de saúde desde a madrugada, após ter sido atropelado, na Barra da Tijuca Stephany acessou a unidade de saúde por uma entrada auxiliar e não chegou a falar com a imprensa.Em postagem no Instagram, a irmã do ator confirmou que ele se encontra internado no CTI, com quadro estável e que fará novos exames na tarde deste sábado. "Somente após os mesmos teremos novas informações", publicou Stephany.

O irmão do amigo Bruno de Luca, com quem Kayky estava antes de sofrer acidente, Thiago de Luca também esteve no local.

Outro amigo de Kayky e colega de profissão, Dudu Azevedo, foi outro que procurou a unidade para obter notícias sobre a condição do ator. "Ele tem uma pancada na cabeça e algumas fraturas. É o que podemos dizer, mas saio otimista daqui. Torcendo para que tudo dê certo. É uma luta grande pela frente, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser", contou o ator, que disse não ter conseguido ver o ator.



Kayky foi atingido por um carro de passeio quando atravessava a Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, entre os postos 6 e 7. De acordo com informações de parentes, o ator estava acompanhado de Bruno de Luca e outros amigos em um quiosque na orla da Praia da Barra, quando decidiu ir até o carro para buscar pertences. Ele foi atropelado quando voltava para o estabelecimento.

O carro que atingiu o ator permaneceu no local até a chegada da PM e do Corpo de Bombeiros. O motorista, que trabalha com aplicativos de transporte, levava uma passageira com um bebê de colo no momento em que atingiu o ator.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi levado à 16ª DP (Barra da Tijuca) onde foi autuado por lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar o ferimento. O motorista passou por exame de alcoolemia, o teste do bafômetro, no Instituto Médico Legal (IML), que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. Em seguida, ele foi liberado.