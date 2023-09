Cristo Redentor homenageia os 40 anos da Bienal do Livro - Divulgação

Publicado 02/09/2023 11:36

Rio - Cartão postal mais famoso do Rio e símbolo do Brasil, o Cristo Redentor vestiu a camisa da Bienal do Livro, em uma homenagem à abertura da edição comemorativa de 40 anos. Na noite desta sexta-feira (1º), a estátua foi iluminada com as cores e a marca do evento. Decretada como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Rio , a Bienal, que faz parte da memória afetiva de milhares de cariocas, terá uma programação intensa, até o dia 10, no Riocentro, com mais de 380 autores em 200 horas de conteúdo.

Para estimular o gosto pela leitura, o evento vai doar mil livros para projetos sociais da Arquidiocese do Rio, em uma parceria que se estende até 2025, na próxima edição, quando a entidade participará do festival, organizado pela GL events Brasil e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

"Ao longo dos seus 40 anos, a Bienal formou uma geração de leitores que aqui tiveram as suas primeiras experiências com um livro. Este é um evento que faz parte do calendário da cidade e ficamos muito orgulhosos em ver que o Rio se apropria dela. Nada mais representativo do que o Cristo Redentor abraçar nosso evento", afirma o gerente de marketing e conteúdo da GL events, Bruno Henrique.

"A cidade do Rio, em cada nova edição da Bienal do Livro, renova sua vocação de capital cultural do Brasil, se revestindo de conhecimento, saberes e, acima de tudo, de uma estética literária única. A Bienal do Livro é maravilhosa", reforça padre Omar, reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

Duzentos e cinquenta jovens da Paróquia Santa Bárbara e Santa Cecília, em Vigário Geral, na Zona Norte, e da Associação Beneficente São Martinho, no Centro do Rio, terão a oportunidade de visitar a Bienal – pela primeira vez – este ano.

Para mais informações sobre o festival cultural, venda de ingressos e a programação completa, basta acessar o site: https://bienaldolivro.com.br.