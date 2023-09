O criminoso, foragido da justiça, Luiz Gustavo Prudento, de 28 anos, foi preso nesta sexta-feira (1) - Divulgação

Publicado 02/09/2023 11:25 | Atualizado 02/09/2023 11:43

Rio - Policiais do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) prenderam, nesta sexta-feira (1°), o foragido da Justiça Luiz Gustavo Prudento, de 28 anos, em Resende, no Sul Fluminense.

Após informações passadas pelo Disque Denúncia, os policiais foram até à Rua Dois, no bairro Fazenda da Barra III, e localizaram o homem, que não ofereceu resistência no ato da prisão. Com ele, foram apreendidos pinos de cocaína e R$ 100 em espécie.

Contra Luiz Gustavo, havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi condenado pelo crime de roubo qualificado a uma pena de 11 anos de reclusão em regime semiaberto.

O homem foi encaminhado à sede da 89ª DP (Resende). Em seguida, ele foi levado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, através dos números (021) 2253-1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 99973 1177, ou, ainda, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.