Publicado 02/09/2023 10:41 | Atualizado 02/09/2023 11:00

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) anunciou o desenvolvimento de um site que permite a familiares, a partir do dia 15 de setembro, realizarem a compra online de alimentos, roupas, itens de higiene e limpeza para detentos do sistema penitenciário do Estado do Rio.

De acordo com a secretaria, o objetivo da iniciativa é reduzir a possibilidade de entrada de itens ilícitos nas unidades e gerar um nova receita para o estado no valor de cerca de R$ 26 milhões por ano, a ser paga pelas empresas concessionárias, correspondente a um percentual do total faturado.

"A Seap tem feito um grande investimento em tecnologia e o desenvolvimento dessa nova modalidade de entrega de custódia é mais uma inovação que estamos trazendo. Não se trata de um serviço para substituir a entrega de custódia tradicional, que já acontece presencialmente nas nossas unidades, mas, sim, uma opção de serviço, totalmente auditável, que trará mais comodidade para as famílias dos custodiados e mais controle sobre aquilo que entra no sistema prisional", afirmou a secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel.

Atualmente, a entrega de produtos aos detentos é realizada apenas presencialmente. Os visitantes precisam embalar os itens adequadamente e entregá-los na unidade prisional em que o beneficiário se encontra, nas datas destinadas à entrega de custódia, estabelecidas em cronograma divulgado mensalmente pela secretaria. O novo sistema, entretanto, não substituirá a entrega de custódia presencial, que poderá ser realizada paralelamente.

Mais controle

Ao elaborar a licitação, aprovada pela Procuradoria Geral do Estado, a Seap dividiu as unidades prisionais em dois lotes, que passarão a ser controlados cada um por uma das duas empresas vencedoras do certame: um lote correspondente às unidades do Complexo de Gericinó e da Coordenação Grande Rio e outro lote correspondente às unidades das Coordenações do Noroeste Fluminense e Sul Fluminense.

Sobre o controle na entrada dos itens que serão adquiridos on-line, a Seap informou que a logística de entrega terá o mesmo fluxo que hoje é adotado no recebimento de remessas via Sedex: a remessa enviada vai passar por fiscalização rigorosa e detalhada de revista, com suporte de scanner e supervisão dos servidores lotados nas unidades prisionais.