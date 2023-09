Obras serão realizadas neste domingo, das 7h às 18h - Divulgação

Publicado 02/09/2023 10:36

Rio - A Avenida Niemeyer será totalmente interditada, neste domingo (3), das 7h às 18h, para obras da Geo-Rio no trecho entre a Avenida Prefeito Mendes de Morais, em São Conrado, e a Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, na Zona Sul.

De acordo com a CET-Rio, um esquema especial de trânsito e transporte público foi montado para amenizar os transtornos. Agentes do órgão, uardas municipais e apoiadores de tráfego vão atuar para orientar motoristas.



Os veículos vindos da Barra da Tijuca com destino à Gávea e ao Leblon deverão utilizar a Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell (Lagoa-Barra) e o Túnel Zuzu Angel.



Já o acesso dos hóspedes de hotéis da região será somente pelo Leblon, assim como os acessos e saídas dos moradores do Vidigal e da Chácara do Ceú, será possível também pelo Túnel Rafael Mascarenhas e pela Avenida Visconde de Albuquerque.



Transporte



O transporte público no trecho interditado da Niemeyer funcionará no bloqueio junto às avenidas Delfim Moreira e Visconde de Albuquerque pelo lado do Leblon, onde haverá uma limitação de circulação até o acesso ao bairro Vidigal. Para vans, o retorno será realizado em frente à Rua Dom Eugênio Sales. Já para os demais modais, em frente ao Hotel Sheraton ou próximo ao acesso do Vidigal.



O Centro de Operações Rio fará o monitoramento pelas câmeras da prefeitura, verificando possíveis impactos na circulação das vias.



A CET-Rio pede aos motoristas que fiquem atentos aos bloqueios e sigam as orientações dos agentes.